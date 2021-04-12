Bakanlık Kaya Mezarları için harekete geçti

Muğla Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesinde, 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti'ndeki kaya mezarlarının tahrip olmasıyla ilgili harekete geçildi. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kentinden bulunan 'Kaya Mezarları' doğal ve çevresel faktörlerden dolayı tahrip olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, gerekli projeler hazırlandığını ve deforme olmasının önüne geçileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ve Kazılar Dairesi Başkanı Umut Görgülü kaya mezarlarını bizzat yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Kaunos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çörtük, Kaunos Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Prof. Dr. Adnan Diler, Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Hafize Bilge Özyer ev sahipliği yaptı.

DEFORMASYON ÖNLENECEK

Kaunos Kaya Mezarlarının tahribatı ile ilgili 2010 yılında interdisipliner bir proje hazırlanmıştı. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında "Mermer Esaslı Doğal Taş Malzemeden Kültürel Mirasın Korunmasında Nanoteknolojik Yöntemler: "Kaunos Kaya Mezarları" Uygulama Modeli" başlıklı bir proje düzenlenerek ve 2010 yılında TÜBİTAK'a sunuldu. Ancak dönemin TÜBİTAK başkanının değişmesiyle proje askıya alınmıştı. Bu proje, güncel bazı düzenlemelerle uygulama aşamasına kadar hazırlandı. Kaunos Kaya Mezarlarının tahribatını durduracak bir projenin hayata geçirilmeye hazır olduğu bildirildi. Verilen bilgilerin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, "Anadolu arkeoloji açısından ve turizm açısından çok önemli bir değere sahip olan kaya mezarlarının deformasyonun önlenebilmesi için bir an önce çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

YERİNDE İNCELENDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışma alanları ve Kaunos Antik Kenti yine heyet tarafından incelendi. Kaya mezarlarındaki incelemelerin ardından heyet Kaunos Antik Kentinde de incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kazılar Dairesi Başkanı Umut Görgülü ve ev sahibi heyet, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı ile, Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan "Kaunos Tiyatrosu Analemma Duvarı Kısmi Restorasyon Projesi" ve Muğla Valiliği bünyesinde faaliyetlerde bulunan MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan "Apolon Kutsal Alanı Propylonu Restorasyon Projesi" alanları ve kentin mevcut yapılarının tamamında kontroller yapıldı. Restorasyon projeleri ile ilgili 02.03.2021 tarihinde Vali Yardımcısı Caner Yıldız, MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. Müdürü Gürkan Büyükkaralı ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'den oluşan heyet tarafından proje alanları incelenerek, çalışmalarla ilgili Kaunos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çörtük'ten bilgi alındı.