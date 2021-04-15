Bursalılardan İstanbullulara “gelmeyin” mesajı

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış ve UNESCO'ya aday olan tarihi İznik ilçesi, pandemi süresince Türkiye'nin ziyaretlerde en çok tercih edilen bölgesi olunca kentte korona virüslü vaka sayısı da 300'ü buldu. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayet ederek, kentte sadece ziyaretlerle de kalmayan ev ve arazi almaya da başlayan İstanbullulara 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

PANDEMİDE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN BÖLGE

Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik'e birçok tur düzenleyen ve pandemi süresince taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, "İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye'nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.