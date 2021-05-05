Berit Dağında kartpostallık görüntüler

Uzun yıllardan bu yana bu bölgede bulunduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun doğa harikası bir yer. Berit Dağı ihtişamlı görüntüsü ile hayran bırakıyor. Kışın bir iki metre kar yağıyor. Gelinlik gibi beyaza bürünür. Mayıs ayına kadar kar erimez ve ilkbahar da ise çok sayıda çiçek çeşidine ev sahipliği yapar. Doğa severleri, dağcıları ve fotoğraf sanatçılarını buraya bekliyorum" dedi.

Her yıl Berit Dağı'na yaz ve kış tırmanışlar yaptıklarını söyleyen Kahramanmaraş Berit Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz ise, "Kışın yaptığımız tırmanışı ulusal bazda düzenliyoruz. Türkiye genelinde bu tırmanışa profesyonel dağcılar davet ediliyor. Berit Dağı dağcılık sporu açısından hem kış hem yaz tırmanışları açısından 3050 metre yükseltisiyle dağcılık camiasında tercih ediliyor. Berit Dağı bir çok dağcılık kulüplerinin yıllık tırmanış faaliyetlerinde yer alan bir konuma sahip" ifadesini kullandı.