"Mağara Gözü" doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Afşin ilçesine bağlı Emirilyas Mahallesinde mağaranın içindeki sabit bir kayanın içinden çıkan doğa harikası bir yer olan Mağara Gözü güzelliğiyle ilgi çekiyor. Mağaranın önünde Romalılar ve Bizanslılardan kalma suyolları ve kanallarının yanı sıra kilise kalıntıları da bulunuyor.

Afşin'e yaklaşık 8 kilometre olan Mağara Gözü, Binboğa Dağının bitişiğinde bulunan Dikmen Tepesinin eteklerinden çıkıyor. Afşin Çobanbeyli, Bakraç ve İğdemlik mahallerinden Hurman Çayı'na dökülüyor.

Doğal güzellikleriyle, tarihi yerleriyle gezilecek ve görünmeye değer bir yer olduğunu söyleyen Araştırmacı-Yazar Mehmet Gören, "Mağara Gözünün girişi ve içerisi geniş olup, suyu ise mağaranın içerisindeki yerli kayanın içinden çıkmaktadır.

Mağaranın içerisi yazın buz gibi serindir. Bilhassa ilkbaharda seyrine doyum olmaz. Mesire alanı olarak da kullanılmakta olup, çok sayıda vatandaşımız piknik yapmaktadır. Her yıl burayı fotoğraflamaya gelirim. Görülmeye değer güzel bir doğal mekan" dedi.

