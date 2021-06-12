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Giriş Tarihi: 12.6.2021 16:18

'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi

DHA
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi

'da, Milli Parkı'na pandemi nedeniyle az sayıda gelen tatilci, doğanın ve manzaranın keyfini çıkardı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Milli Parkı doğa tutkunlarını kendisine çekiyor. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller'e gelen az sayıda ziyaretçi, pandemi nedeniyle sakin olan parkta doğal ortamın ve manzaranın keyfini çıkardı.

HES koduyla girişlerin sağlanırken, günübirlik tatilciler göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıkarak zaman geçirdi. Kamp için Yedigöller'e gelenler ise geceyi burada geçirdi.

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Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
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