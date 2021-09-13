Ürgüp’te yerden göğe kadar festival

49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali, Türkiye ve dünyadan on binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde ünlü isimler sahne alırken, balon turları ve ışıklı balon gösterilerini, ödüllü yarışmalar ve bağ bozumu takip etti.

FESTİVAL KÖYÜ AÇILIŞI

3 gün süren festival, ilçe merkezindeki Festival Köyünün açılışıyla start aldı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın hazır bulunduğu açılışa katılım yoğun oldu.

YABANCI DANS GÖSTERİLERİ

Ürgüp'e bağlı 23 köyden getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin stantlarda sergilendiği Şölen Alanında yerel sanatçıların verdiği dinletinin ardından Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekibinin dans gösterisi gerçekleşti.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

En hızlı üzüm ezme yarışmasında, içine üzüm konulan ahşap havuzlara çizmeleriyle giren Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'dan gelen yarışmacılar, ezdikleri üzümün suyuyla sürahiyi en hızlı şekilde doldurabilmek için ter döktü.

ON BİNLERCE KİŞİ KORTEJDE

Şölen Alanında gerçekleşen etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Damsa Çayı kenarına kurulan Festival Alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteje Gencer Savaş Bandosu eşlik etti.Festivalin ilk gününde Gencer Savaş Bandosu ve Niran Ünsal konserleri vardı. Festival alanını dolduran on binlerce kişi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli dakikalar geçirdi.

HAVADA BALONLARLA IŞIKLI GÖSTERİ

Konserlere sıcak hava balonlarının gökyüzünde gerçekleştirdiği Night Glow ışıklı balon gösterileri eşlik etti. Bölgenin sembollerinden develer de Festival Alanındaydı.

AŞISINI YAPTIRANA BALON TURU

Festivalin ikinci günü sabah erken saatlerde başlayan balon turlarıyla başladı. Festival boyunca 700 kişinin ücretsiz katıldığı balon turlarından Covid-19 aşısını yaptıran 100 vatandaş da faydalandı.

İKİNCİ BÜYÜK KONSER BURAY'DAN

7'den 70'e on binlerce kişiyi ağırlayan Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nin ikinci ünlü konuğu Buray oldu. Akşam saatlerinde gerçekleşen konserde, festivale katılanlar doyasıya eğlenirken konsere gökyüzünde görsel bir şölen eşlik etti.

TRAKTÖRLERLE BAĞ BOZUMUNA

Festivalin son günü de sabah saatlerinde gerçekleşen balon turlarıyla start aldı. Öğle saatlerinde ise, ilçe merkezindeki Şölen Alanından aslına uygun olarak traktörlerle bağlara doğru hareket edildi. Festival, burada gerçekleşen bağ bozumu ile sona erdi.

ULUSLARARASI BİR MARKA OLDU

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçeni bölgenin markalarından biri olduğunu, bu yıl 49'uncusunu düzenledikleri festivalin de uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi.