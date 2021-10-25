Nemrut, araştırma yapmak isteyen öğrencilerin uğrak mekânı oldu

Nemrut Krater Gölü'ne gezi düzenleyen Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri alan çalışması yapmak için geldikleri Nemrut'un doğasına hayran kaldı. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut'ta sonbaharın renkleri hakim olurken, ziyaretçileri doğasına hayran bırakıyor.

Avrupa Seçkin Destinasyonları kapmasında Mükemmeliyet Ödülü bulunan Nemrut Krater gölünü her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencilerinin alan çalışması için geldikleri Nemrut'ta hem fotoğraf çektirdi, hem de endemik bitki türleri başta olmak üzere birçok araştırma yapma fırsatı buldu. Öğrencilerle birlikte Nemrut Krater Gölü'ne gelen Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Nemrut Krater Gölü'nün Bitlis sınırları içerisinde çok özel bir sahaya sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hem biyolojik, hem jeomorfolojik açıdan çok özel bir saha. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir.bizlerde Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü olarak arazi çalışmaları kapsamında öğrencilerimizi buraya getirdik. İlk defa gören öğrencilerimiz oldu. Çok etkilendiler. Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Özellikle sonbaharda renklerin harmonisi görebilirisiniz. Endemik bitkilerin de yoğun bir şekilde olduğu bu ortamda çok özel bir manzara ortaya çıkarıyor. Bu anlamda Nemrut görülmesi mutlaka gereken özel sahalardan biridir."

Öğrenciler ise, arazi çalışmaları için Nemrut Krater gölünün materyali en fazla olan sahalardan bir olduğunu, buradaki gezinin kendileri için çok verimli olduğunu söylediler. Doğasına hayran kaldıkları Nemrut'u herkesin görmesini tavsiye ettiler.