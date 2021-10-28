Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Orta Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. 2 bin 200 metre rakımlı Tekir Yaylası bölgesinden 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar olan kısımda etkili olan kar yağışı kayak merkezindeki işletmeciler için erken sezon habercisi olarak yorumlandı.