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Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:41

Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne sabahın erken saatlerinde kar yağdı. Yağan karla birlikte Erciyes beyaz örtüyle kaplandı.

Orta Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. 2 bin 200 metre rakımlı Tekir Yaylası bölgesinden 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar olan kısımda etkili olan kar yağışı kayak merkezindeki işletmeciler için erken sezon habercisi olarak yorumlandı.

Kar kalınlığı Erciyes'in bir çok noktasında 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteğinde bulunan Hacılar ilçesi ile hisarcık ve Kıranardı Mahallelerinde hava sıcaklığı 5 derece düştü.

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Erciyes beyaz örtüsünü giydi
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