Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Orta Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. 2 bin 200 metre rakımlı Tekir Yaylası bölgesinden 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar olan kısımda etkili olan kar yağışı kayak merkezindeki işletmeciler için erken sezon habercisi olarak yorumlandı.
Kar kalınlığı Erciyes'in bir çok noktasında 10 santimetreye kadar ulaştı.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteğinde bulunan Hacılar ilçesi ile hisarcık ve Kıranardı Mahallelerinde hava sıcaklığı 5 derece düştü.