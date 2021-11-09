Antalya’da tatil sezonu devam ediyor: 250 bin kişi bekleniyor

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri kasım ve aralık ayında fiyatların çok uygun olmasından dolayı rezervasyonlar gelmeye devam ettiğini de bildirdi. En çok Rusya'dan ve Avrupa'daki bazı ülkelerden turistler geldiğini belirten turizmciler ise, "ilk ve orta öğretim kurumlarındaki bir haftalık tatil dolayısıyla 250 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygun" diye konuştu.

PLAJLAR DOLU

Antalya'da yaz devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte plajlar temmuz, ağustos aylarını aratmıyor. Konyaaltı Plajında oturacak yer bulmak zorlaşıyor. Meteorolojik uzmanlar ise küresil ısınmaya dikkat çekerek, "10 yıl önce Kasım ayında Toroslar beyaza bürünürdü Bugün sıcaklık eylül ayları ortalamalarında" diye konuştu.