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Haberler Seyahat Haberleri Antalya'da tatil sezonu devam ediyor: 250 bin kişi bekleniyor
Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:53

Antalya'da tatil sezonu devam ediyor: 250 bin kişi bekleniyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da tatil sezonu devam ediyor: 250 bin kişi bekleniyor

Yaşanan pandemi nedeni ile geç başlayan yaz sezonu devam ediyor. Mısır destinasyonunun sorunlu olmasından dolayı Rusya, Ukrayna, Avrupa, Polonya ve Baltık ülkelerinden rezervasyonlar kasım ve aralık ayında da gelmeye devam ediyor. Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 70 olduğunu belirten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, “2021 yılı kasım aralık aylarındaki doluluk oranı beklenenin kat kat üstünde. Sezon aralık sonuna uzadı. 2023 sezonu için rezervasyonlar çok iyi” diyerek müjdeli haberi verdi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri kasım ve aralık ayında fiyatların çok uygun olmasından dolayı rezervasyonlar gelmeye devam ettiğini de bildirdi. En çok Rusya'dan ve Avrupa'daki bazı ülkelerden turistler geldiğini belirten turizmciler ise, "ilk ve orta öğretim kurumlarındaki bir haftalık tatil dolayısıyla 250 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygun" diye konuştu.

PLAJLAR DOLU

Antalya'da yaz devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte plajlar temmuz, ağustos aylarını aratmıyor. Konyaaltı Plajında oturacak yer bulmak zorlaşıyor. Meteorolojik uzmanlar ise küresil ısınmaya dikkat çekerek, "10 yıl önce Kasım ayında Toroslar beyaza bürünürdü Bugün sıcaklık eylül ayları ortalamalarında" diye konuştu.

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Antalya'da tatil sezonu devam ediyor: 250 bin kişi bekleniyor
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