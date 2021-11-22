Kasım’da Bursa bir başka güzel

Uludağ, göller ve şelaleler gibi doğal zenginlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi eserleri, zengin mutfak kültürü, termal kaynakları gibi değerleriyle turizmin her alanına hizmet edebilecek potansiyele sahip olan Bursa'da Kasım ayı büyüleyen görüntülerle geçiyor.

Bursa'nın doğal güzelliklerini fırsat Bilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm odaklı projelerine "Tarihten Doğaya Bursa' projesiyle devam etti. Kentin gizli kalmış değerleri ve doğal güzellikleri bu projeyle gözler önüne serildi.

DOĞLA GÜZELLİK VE EŞSİZ MANZARA

Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Tarihten Doğaya Bursa' projesi, yaklaşık 80 kişinin katılımıyla Merinos Park'taki buluşma noktasından start aldı. Otobüslerle Mustafakemalpaşa ilçesine gelen doğaseverlerin yürüyüşü, Uludağ'dan sonra Bursa'nın ikinci büyük yükseltisi olan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Suuçtu Şelalesinden başladı.

Karadere üzerinde yer alan ve fay hattındaki çökme sonucu oluşan şelalede 38 metre yükseklikten kaya zemine dökülen suyun oluşturduğu eşsiz manzarayı hayranlıkla izleyen doğaseverler bol bol fotoğraf çekti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vadi tabanında oluşturulan 5 kilometrelik yürüyüş yolu ziyaretçileri doğa içinde muhteşem bir yolculuğa çıkardı.