Turizm kenti en düşük vaka olan iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını açıkladı. Tabloya göre Mardin'de 100 binde 16,61 ile en düşük 3 il arasında yer aldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kentte alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısında yaşanan düşüş, turizmcileri ve kentteki vatandaşları da sevindirdi. Ancak, yetkililer bu haritayı koruyabilmek ve daha az vaka sayısına ulaşabilmek için tedbirlere daha sıkı bir şekilde uyulması gerektiği vurgulandı. Kentte ayrıca aşılama çalışmaları da devam ediyor. Hastane ve Aile Sağlık Merkezlerinin yanı sıra gezici ekipler köy köy, mahalle mahalle gezip vatandaşı aşıya davet ediyor. Sağlık ekipleri kentin dört bir yanında aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayısının düştüğü gibi kentteki hastanelerde yatan hasta sayılarında da düşüş yaşandığını ifade eden Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, aşı olmayan vatandaşlara da seslenerek aşı olma çağrısında bulundu.

Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Vaka sayımızdaki düşüşü haftalık Bakan beyin açıkladığı tabloda Tüm Türkiye ve Mardinliler de görüyor. Evet vaka sayımız düşüyor, yatan hasta sayımız azalıyor. Ancak hala yatan hasta sayımızın tamamı aşısız yada eksik aşılı. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın aşı olmaları gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına da sıkıca bağlı olmaları gerekiyor. Vaka sayısının düşüklüğü bu ilde pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle tüm sağlık kuruluşlarında, tüm hastanelerimizde, özel hastaneler dahil tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde, Gezici Sağlık Hizmetleri sunuyoruz. Gezici aşı ekipleri kurduk, Köy köy, Mahalle Mahalle, sağlık çalışanları geziyor. Yaklaşık 2 yıldır bu süreç devam ediyor. Vatandaşlarımızın da en kısa sürede aşı sırası gelenlerin hızlı bir şekilde artık aşılanması, vurgusunu sizin aracılığınız ile tekrar vurgulamak istiyorum. En önemli etken aşı ve tedbirlere sıkıca uymak." Vatandaşlardan Ömer Aydın, "Tabi bu Mardinimiz için çok sevindirici bir haber. Umarım daha da azalacaktır. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için herkesin kurallara özen göstermesi gerekiyor. Umarım ülkemiz için de dünya için de en kısa zamanda bu koronavirüsü belasından kurtuluruz diye düşünüyoruz." dedi.

Açıklanan verilerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Turizmci İsmail Sincar, da "Bu haber öncelikle bizleri mutlu etmiştir. Şehrimizin vaka sayısının düşük olması kesinlikle bizim açımızdan çok çok iyi. Hele ki bu turizm döneminde böyle olması daha iyi tabi ki. Mardin'de aşırı yoğunluk olmasına rağmen maskemizi tarak, temizliğe, hijeyen dikkat ederek pandemi sürecini atlatırız inşallah" şeklinde konuştu.