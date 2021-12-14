Dara Antik Kenti’ne 1 milyon ziyaretçi

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi.
Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara'yı görmeye davet eden Metin; "2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara'da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?'. Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara'da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın bir ziyaretçimiz vardı.
Bunda tabi ki pandeminin olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" ifadelerini kullandı.
Antik kentte çalışmalar yürüten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 'Cazibe Merkezi Destekleme Programı' kapsamında Dara'ya 4 milyon liralık fon sağlandığını belirterek, amaçlarının, Dara'yı turizm açısından cazibe merkezi konumuna getirmek olduğunu söyledi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara'nın, turizm alanında rekora koştuğuna ifade etti.