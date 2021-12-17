Doğu Ekspresi ilk seferini tamamladı

Uzun bir aradan sonra Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a geldiğini belirten Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer, "Bunun biz Kars turizmcileri olarak haklı gururunu yaşıyoruz. 24 aydır pandemi nedeniyle turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Umut ediyoruz ki bu heyecanımız tüm yıl boyu devam edecektir" diye konuştu. Kars Garı'nda bir süre eğlenen yolcular daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere binerek kent merkezinde konaklayacakları otellere gittiler. Yolcular yarın kenttin önemli tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.