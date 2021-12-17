Doğu Ekspresi ilk seferini tamamladı

Yurdun dört bir yanında etkili olmaya başlayan kar yağışı ile Turistik Doğu Ekspresinin de masalcı yolculuğunun başlamasına vesile oldu.
Ankara'dan başlayan ve dünyanın en güzel yolculukları arasında gösterilen Doğu Ekspresi seferi son durağı olan Kars'a 31 saat süren yolculuğun sonunda ulaştı. Kars Garında Kafkas ekiplerinin şarkılarıyla karşılanan tren, yılın ilk turistik seferini de böylece tamamlamış oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle gerçekleşmeyen seferler, bu yıl ise yoğun ilgi gördü.
Uzun bir aradan sonra Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a geldiğini belirten Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer, "Bunun biz Kars turizmcileri olarak haklı gururunu yaşıyoruz. 24 aydır pandemi nedeniyle turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Umut ediyoruz ki bu heyecanımız tüm yıl boyu devam edecektir" diye konuştu. Kars Garı'nda bir süre eğlenen yolcular daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere binerek kent merkezinde konaklayacakları otellere gittiler. Yolcular yarın kenttin önemli tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.