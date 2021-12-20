Kartepe mest ediyor!

Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar manzaraları masalları aratmadı.

Kar kalınlığının 93 santimetreye ulaştığı Kartepe'deki görsel şov görenleri mest etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, son günlerde etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı.

Kartepe'de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

Kartepe'de masal gibi manzaralar, bölgede yolların açık tutulması için çalışan Büyükşehir ekipleri tarafından görüntülendi.