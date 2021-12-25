Uludağ’da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu

'HAVA SOĞUK AMA ULUDAĞ ÇOK GÜZEL'

Hafta sonunu Uludağ'da geçiren Betül Bugurca, "Bursa'dan geliyorum. Bugün hava bayağı soğuk. Sezon bu sene erken açıldı. Bursalı olduğumuz için çocukluğumuzdan beri Uludağ'a geliyoruz. Biz şanslıyız, Uludağ'ın havası bambaşka, hiçbir yerde yok. Çocukluğumdan beri kayak yapıyorum. Bu sene de çok güzel gidiyor. Bu sene henüz sömestir gelmemesine rağmen Uludağ çok kalabalık, sömestirde yoğunluk daha da artacak. Pistler de bu sene kar erken geldiği için güzel. Hava da birden soğuğunca pist de kaymaya çok uygun hale geldi. Ortam çok güzel" diye konuştu.