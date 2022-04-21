Orta Doğu’da faaliyet gösteren turizm temsilcilerini Abant’ın incisi Abant Palace ağırladı

Orta doğu turizminde ülke ve bölgemizin tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen, Abant Palace Otelde yapılan toplantıya Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde faaliyet gösteren acente yetkilileri, bölgenin potansiyeli ve buraya gelecek turistlerin ilgisini çekecek alanlar hakkında istişare toplantısı yaptı.





Toplantıya, Taksim Otelcilik A.Ş. Genel Müdürü Sn.Hüseyin Fehmi Yersel, Satış Pazarlama Direktörü Sn. Mesut SERİM, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn.Hakan Doğanay ve Değerli Acenta üst düzey yetkilileri ve operasyon müdürleri katılım sağlayarak, yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunlar üzerinde konuşarak, bölgenin öne çıkan özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma programlarını belirlediler.

Taksim Otelcilik A.Ş. Genel Müdürü Sn.Hüseyin Fehmi Yersel, " Taksim Otelcilik A.Ş. olarak ana misyonumuz, ülkemizin ve bölgenin turizmi adına hizmetlerini arttırarak devam ettirmek olduğunu ve bölgeye yatırım yapmaya devam edeceklerini belirttiler.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn.Hakan Doğanay ise ; İl Müdürlüğü olarak salgın sonrası turizmcilerin önerilerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini, "Dışarıdan gelen misafirlerin en çok görmek istedikleri yerlerin başında Abant bölgesi olduğunu, Bolu bölgesine gelen misafirlerin 1 hafta sürede bölgeyi ancak gezerek tanıtımının yapılabileceğini ifade ettiler. Çevrede gezilecek yerler olarak Yedigöller, Gölcük, Mudurnu, Göynük, Sülüklü Gölü ve daha birçok alan olduğunu, Turizm alanlarının çok geniş olduğunu belirterek konuşmaya devam ettiler.

Sn.Doğanay, turistlerin bölgeden daha mutlu ayrılması için turizmcilerin önerilerini de aldıklarını, bu kapsamda çalışma yapacaklarını kaydettiler.