Yunan turistlerin Kayaşehir ilgisi sürüyor

Son aylarda Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen birçok turist kafilesinin Kapadokya bölgesine gelerek Kayaşehir'i gezdiklerini belirten Hadjimanolis, bu yılın ortalarından Kayaşehir'e gelen Yunan turist kafilelerinde ciddi bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini vurguladı.

Hadjimanolis, "Bizim için Kapadokya sadece balonlar değil, dini, tarihi ve kültürel anlamda aynı zamanda misafirperver insanlar için önemli bir turizm adresi. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak ifade ediyorum ki bu mekan gelecek yıllarda yüz binlerce turist ağılayacaktır. Bizim için dedelerimizin yaşadığı yerleri görmek çok büyük önem taşıyor." dedi.

Kafiledeki gazetecilerden Venieris Dimitris ise "Burası gerçekten harika bir yer. Öncelikle Nevşehir'de bizleri çok iyi ağırlayan belediye yetkililerine ve sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.Burada gördüklerimizden hepimiz çok etkilendik. Dedelerimizin yaşadıkları topraklarda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Buranın tanıtımının artması ile birlikte hem bölgeye hem de Kayaşehir'e daha fazla Yunan turist kafilelerinin geleceğine inanıyorum. " diye konuştu.