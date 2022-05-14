Saklıkent Kanyonu tatilcileri bekliyor

Yerli ve yabancı turistleri bekleyen 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu'nun yüksekliği ise ortalama 200 ile 600 metre arasında değişiyor. Saklıkent Kanyonu Milli Parkına gelen ziyaretçiler, kanyonun dik yamaçlarına demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta bir köprüyle kanyona giriş yapabiliyor. Kanyon girişinde ayrıca engelli vatandaşların da rahatlıkla ulaşabilmeleri için engelli rampası yer alıyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı, düşük sıcaklığa sahip olduğu kanyonda adrenalin tutkunları içinde çeşitli spor aktiviteleri bulunuyor.

SAKLIKENT KANYONU SEZONA HAZIR

Saklıkent Kanyonu'nun yaz sezonuna hazır olduğunu ve yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini ifade eden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Seydikemerimizde bulunan Saklıkent Kanyonu Milli Parkı, yemyeşil doğası ve tertemiz havası ile ziyaretçilerini bekliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Saklıkent Kanyonuna ilgi her geçen gün artıyor. Saklıkent'e gelen misafirlerimiziz unutulmayacak bir gün geçirmesi ve mutlu ayrılmaları, bizler için çok önemli. Bu nedenle gerekli hazırlıklar yapıldı. Saklıkent'e gelen, Kanyon içerisinde gezintiye çıkan misafirlerimiz huzur ortamında günlerini geçirebilirler" diye konuştu.

SAKLIKENT KANYONU HAYRAN BIRAKIYOR

Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonunu ziyaret ettiklerini belirten İngiliz Briana Taylor ve Beverley Taylor çifti, Saklıkent'in mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdiler. Beverley Taylor: "İngiltere'den birkaç defa Türkiye'ye tatil için geldik. Şuan Fethiye Çalış'a yerleştik, Çalış'ta yaşıyoruz. Herkese Saklıkent'e gelmelerini öneriyoruz. Kanyon içerisinde yürümeye enerjileri yoksa bile Saklıkent'in havasını teneffüs etmelerini, burada dinlenmeleri onlar için yeterli" diye konuştu.

Briana Taylor da; "Saklıkent'i çok seviyoruz. Özellikle yaz aylarında yeşili, doğası, havası, serinliği çok güzel oluyor ve özellikle Saklıkent'i tercih ediyoruz" dedi.

Tatil için Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldiklerini belirten Perihan Tanısay; "Kıbrıs'tan 3'üncü kez geldik. Her geldiğimizde Saklıkent'e uğruyoruz. Saklıkent Kanyonu'nun doğası, havası, insanları çok güzel" dedi.

Polonya'dan Türkiye'ye ilk defa tatile geldiklerini ve Saklıkent Kanyonuna hayran kaldıklarını ifade den Diana Teul; "Türkiye'ye her geldiğimizde ümit ederim ki Saklıkent Kanyonuna tekrar geleceğim. Burası çok güzel, yeşillikler içerisinde. Şuanda çok serin. Kanyonun sonuna kadar gittik. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Dünyadaki bütün herkese Saklıkent Kanyonuna gelmelerini tavsiye ederim. Herkes burayı kesinlikle görmeli" dedi.