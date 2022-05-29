Hadrianoupolis Antik Kenti kültür turizmine katkı sağlayacak

Yaklaşık 20 kilometrelik alana kurulduğu tahmin edilen Hadrianoupolis antik kentin kazı çalışmaları 2003 yılında başladı. Halen büyük titizlikle sürdürülen çalışmalar sonunda çok sayıda mermer sütun ve sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, erzak ve şarap mahzenleri ile zemini çeşitli mozaik figürlerle süslenmiş kilise bulundu.

Asırlarca bozulmadan günümüze kadar gelen hayvan figürlerinin bulunduğu mozaiklerin yanı sıra, bin 500 yıl öncesine ait bir kemik zar da bulundu. Zar Antik Dönem'de hemen hemen her oyunda araç olarak kullanılıyordu.

Buluntular arasında yün taraklamada kullanıldığı değerlendirilen 1600 yıllık bir tarak da var. Geçtiğimiz sene yapılan kazılarda da bin 800 yıllık olduğu tahmin edilen Roma süvarisine ait bir yüz maskesi, bir miğfer parçası bulunmuştu.

Hristiyan dünyası din adamlarından Stylianos Alypius'un doğduğu Hadrianoupolis'te bulunan eserler, bölgenin Hristiyanlar için önemli bir haç merkezi olmasının yanı sıra üretim, ticaret ve askeri bir merkez olduğunu da gösteriyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün en önemli kültür değerlerinden bir tanesi olan Hadrianoupolis Antik Kenti'nin ören yeri haline getirmek ve turizme kazandırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Antik kentteki kilisenin üstünün kapalı olduğu belirten Vali Gürel, "Roma konutunun üstünün kapatılması için de ihale yapıldığını hamamın üstünün kapatılması için de bu yıl ihale yapılacağını kaydetti.

Vali Gürel; "Karşılama merkezi yapılması gerekiyor, onun da projesi devam ediyor. O da bittiğinde burası inşallah turizme kazandırılacak. Gelen misafirlerimizi burada da ağırlamış, yöremizi tanıtmış olacağız. İlimiz de kültür turizmi için 2 değer var; biri Safranbolu, diğeri ise Hadrianoupolis Antik Kenti." dedi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianoupolis antik kentte bu yıl Roma Kalesi olduğunu düşündükleri alanda çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Oraya yoğunlaşacağız, antik kentimizde ziyaretçi hareketliliği başladı. Hadrianoupolis Antik Kenti'nin geleceği çok parlak." diye konuştu.