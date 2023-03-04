Deprem Kapadokya bölgesini de etkiledi! Kapadokya bölgesinde ziyaretçi sayısı düşüşte

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı düşe geçti.

Ocak ayında Kapadokya bölgesini 174 bin kişi ziyaret ederken Şubat ayında ise ziyaretçi sayısı 99 bin 389 kişiye düştü.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 30 bin 164 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 26 bin 112 ziyaretçi sayısı ile Zelve ören yeri izledi.

Kapadokya bölgesinde Derinkuyu yeraltı şehrini 14 bin 357, Kaymaklı yeraltı şehrini 13 bin 494, Karanlık Kilise'yi 6 bin 291 ve Özkonak yeraltı şehrini de 5 bin 11 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Talip Özdemir Şubat ayında yaşanan asrın felaketi sonrasında ziyaretçi sayısında ve rezervasyonlarda ciddi oranda düşüş olduğunu söyledi.

Özdemir "Geçtiğimiz aya göre Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı yüzde 40 civarında düştü. Şubat ayı rezervasyonları da ileri bir tarihe ertelendi. Şu an Kapadokya bölgesinde iç turizm hiç yok denecek kadar az. Ancak Mart ayı rezervasyonları ve Nisan ayı itibariyle yapılan rezervasyonlara baktığımızda bu duraklama dönemini kısa sürede atlatacağız. Asrın felaketi diye adlandırılan depremlerin özellikle dış basında yer alması, Türkiye'ye gelecek yabancı turistleri biraz tedirgin etti. Depremin yaraları sarıldıkça bu durum da ortadan kalkıyor. Umuyorum ki 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak altın yılı yaşayacağız" dedi.