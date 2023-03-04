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Giriş Tarihi: 4.3.2023 15:20

Deprem Kapadokya bölgesini de etkiledi! Kapadokya bölgesinde ziyaretçi sayısı düşüşte

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Deprem Kapadokya bölgesini de etkiledi! Kapadokya bölgesinde ziyaretçi sayısı düşüşte

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Dünya'nın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 43 azaldı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı düşe geçti.
Ocak ayında Kapadokya bölgesini 174 bin kişi ziyaret ederken Şubat ayında ise ziyaretçi sayısı 99 bin 389 kişiye düştü.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 30 bin 164 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 26 bin 112 ziyaretçi sayısı ile Zelve ören yeri izledi.

Kapadokya bölgesinde Derinkuyu yeraltı şehrini 14 bin 357, Kaymaklı yeraltı şehrini 13 bin 494, Karanlık Kilise'yi 6 bin 291 ve Özkonak yeraltı şehrini de 5 bin 11 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Talip Özdemir Şubat ayında yaşanan asrın felaketi sonrasında ziyaretçi sayısında ve rezervasyonlarda ciddi oranda düşüş olduğunu söyledi.

Özdemir "Geçtiğimiz aya göre Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı yüzde 40 civarında düştü. Şubat ayı rezervasyonları da ileri bir tarihe ertelendi. Şu an Kapadokya bölgesinde iç turizm hiç yok denecek kadar az. Ancak Mart ayı rezervasyonları ve Nisan ayı itibariyle yapılan rezervasyonlara baktığımızda bu duraklama dönemini kısa sürede atlatacağız. Asrın felaketi diye adlandırılan depremlerin özellikle dış basında yer alması, Türkiye'ye gelecek yabancı turistleri biraz tedirgin etti. Depremin yaraları sarıldıkça bu durum da ortadan kalkıyor. Umuyorum ki 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak altın yılı yaşayacağız" dedi.

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Deprem Kapadokya bölgesini de etkiledi! Kapadokya bölgesinde ziyaretçi sayısı düşüşte
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