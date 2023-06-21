Saklıkent Kanyonu Kurban Bayramı’na hazır

Antik Kentleri, el değmemiş plajları, doğa harikası güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seydikemer, yaz sezonunun gelmesiyle hareketlendi. Özellikle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Saklıkent Kanyonu, bu yılda turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor. Farklı tatil anlayışına sahip herkesin ilgisini çeken Saklıkent Kanyonu; huzurlu, sakin bir tatil anlayışına sahip tatilcilerin yanı sıra adrenalin tutkunu tatilcilerinin de gözde turizm merkezlerinden biri.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin rotası olan Saklıkent Kanyonu'nda Bayram hazırlıkları tamamlandı. Kanyon içerisinde Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen Kafe ve restoranlarda Kurban Bayramı'nda yaşanacak yoğunluk için tedbirler alındı.

Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı misafirleri Saklıkent Kanyonuna beklediklerini ifade eden Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli; "Huzurun adresi Seydikemer, antik kentleri ve doğa harikası yerleriyle tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. İlçemizdeki turistlik yerleri ziyarete gelen misafirlerimizin mutlu ve keyifli bir tatil geçirebilmeleri bizim önceliğimiz. Bu nedenle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Saklıkent Kanyonuna gelecek misafirlerimiz için gerekli önlemleri aldık. Kanyon içerisinde Belediyemize ait işletmelerde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklığından kaçmak isteyenler, Saklıkent'in muhteşem doğası içerisinde serinleyip, huzur içerisinde bir tatil yaşayabilirler" dedi.

18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu'nun yüksekliği ortalama 200 ile 600 metre arasında değişiyor. Saklıkent Kanyonuna gelen ziyaretçiler, dik yamaçlarına demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta bir köprüyle kanyona giriş yapabiliyor. Kanyon girişinde engelli vatandaşların da rahatlıkla ulaşabilmeleri için engelli rampası yer alıyor. Kanyonda ayrıca adrenalin tutkunları için çeşitli spor aktiviteleri bulunuyor.