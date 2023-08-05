Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya’da startı verdi

Kültür Yolu Festivalinin ilkinin yapıldığı Nevşehir yanı sıra, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada; "Kültür yolu festivali ile şehirlerimizi medeniyet miraslarımız ile birleştirmek üzere güzergâhlarda önce rotalar belirliyoruz. Sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında her yaştan ve her kesimden insanımızın ve yabancı misafirlerimizin buluşmasını hedefliyoruz. Bu festivallerle birlikte kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta, Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirildiği şehirlerimizi tüm dünyada birliğini arttırmayı ve markalaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Biliyorsunuz; bu yolculuğa 2020 yılında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladık. Ve demiştik ki her sene festival yaptığımız şehir sayısını artırarak bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye, aşama aşama yayacağız. Bu bağlamda geçen sene beş şehirde yedi büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklere geçen sene 20 bine yakın sanatçımız dört binden fazla etkinlikte otuz milyondan fazla insanımızla ve sanatseverle buluşma fırsatı yakaladılar. Bu sene söz verdiğimiz gibi şehir sayısını arttırarak on bir şehre çıktık. ilk başlangıcını da bugün Nevşehir'de Kapadokya balon festivali ile yapıyoruz. Kapadokya Balon Festivali'ni Erzurum Palandöken, Trabzon Sümela, Çanakkale Troya, Başkent Ankara, Konya Mistik, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu, Diyarbakır Sur, İzmir Efes ve son olarak da Antalya Kültür Yolu Festivalleri izleyecek. Bu arada başkent Kültür yolunu festivalden hemen önce Antep'te Gastro Antep festivalini de bu festivaller için de dahil ettik.



Toplam bu yıl 11 ilimizde, 11 festivalde otuz binden fazla sanatçımızı, dört binden fazla etkinlikte, on milyonlarca sanatseverleri buluşturmayı hedefliyoruz Yine Nevşehir Kapadokya Balon Festivali'ne dönecek olursak 5 Ağustos'ta bugün başlıyoruz. 13 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık üç yüzden fazla etkinlik olacak.

Binden fazla sanatçımız katılacak İnşallah hem yerli hem yabancı birçok insanımız ve turistimiz bu etkinliklerden dolayısıyla faydalanacaklar. 100 günlük bir süreçten bahsediyoruz. 5 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar sürecek. Yüz gün boyunca özellikle birbirini izleyen tarihler veya kısa süre boşluklar bırakarak devam edecek. Yani Sanatseverler bugünden itibaren yüz gün boyunca farklı İllerde doyasıya etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacaklar. Bu Kültür Yolu Festivallerinin birçok işlevi var. Bu festivaller hem kültüre, sanata, hem de Sanatçıya destek olurken Özellikle insanımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkili erişimini de sağlamış oluyoruz. Şehirlerimizin tanıtımını yaparken aslında kültürel değerlerimizin bir sonraki nesillere aktarılması için de çok büyük bir rol üstlenmiş oluyoruz. Bu anlamda da çok çok önemli etkinlikler olarak görüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra Kapadokya Kültür Yolu Festivali bünyesinde düzenlenen etkinlikleri ziyaret etti.