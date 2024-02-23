Tarihi konaklar turizme kazandırılıyor

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan, binlerce yıl boyunca çeşitli kültürlerin etkisinde kalan Mardin'de, kültürlerin buluştuğu, taşların konuştuğu hoşgörü şehri olarak 2023 yılında 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Coğrafi yapısı ve stratejik konumu dolayısıyla defalarca kuşatılmış, el değiştirmiş, her seferinde bir önceki kültürün etkilerini taşıyan yeni taş yapıların birbiri üzerine eklenmesiyle günümüze kadar gelmiş tarihi konaklar butik otellere dönüştürülerek turistlerin gözde mekânların hale geldi.

TARİHİ BİR YAPIDA MODERN KONFORUN BULUŞMASI

Şehirdeki binlerce konaktan biri olan Mardin Butik Otel, şehrin tam kalbinde yer alan, tarih ve lüksün eşsiz bir buluşması olarak misafirlerine 400 yıllık geçmişi olan unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. 39 odalı konak, tarihi atmosferiyle modern konforu bir araya getiriyor. Her odada özenle seçilmiş mobilyalar ve detaylar, konuklarına huzur dolu bir ortam sunarken, otelin sunduğu olanaklarla da konforlu bir konaklama sağlanıyor.

OTELİN TERASI UÇSUZ BUCAKSIZ MEZOPOTAMYA OVASINA BAKIYOR

Bir dönem eğitim merkezi ve yetiştirme yurdu olarak kullanılan ancak daha sonra terk edildiği için harabeye dönen 5 katlı ve 39 odalı konağı restore ederek turizm sektörüne kazandıran Mardinli iş adamı mimar Fırat Irmak, Mardin'e hâkim Artuklu ve Süryani mimari yapısı ile tarihi ve kültürel dokuyu da harmanlayarak bu eseri ortaya çıkardıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Belgeli Butik Otel olarak hizmet veren tesiste 39 odada 5 kral dairesi, 7 suit oda 100 yatak kapasitesi bulunuyor. Dünyada 4 dinin ortak yaşam alanı bulduğu Mardin'de hizmet veren otelin tüm taş işlemelerinde 4 dinin amblemleri yer alıyor.

HER YANINDA GEÇMİŞTEN İZLER TAŞIYOR

Mardin'in eskiden Ermenilerin oturduğu mahallesinde bulunan konak tipi evin altında bulunan su sarnıçları yapıya farklı bir özellik katıyor. Konakta bulunan izler yapının Asurlular dönemine kadar dayandığını gösteriyor. Bodrum katındaki inşa tekniği ise Artuklu dönemi izlerini taşıyor. Yapının üst katlarına doğru çıkıldığına ise Yahudilerin kutsal Davut Yıldızı veya Davut Kalkanı ambleminin birçok yerde kullanıldığı görülüyor. Selâmlık odalarının çapraz tonozlarında yer yalıtım amaçlı küpler Artuklu dönemi izleri olarak beliriyor. Binanın yapılışındaki (U) plânı, taş işçiliği süslemeleri ve mimari ustalık ise Mardin'in yöresel özelliklerini yansıtıyor. 1970'li yıllarda Mardin'in soylularından Kendin ailesi tarafından kullanılan konak, Cumhuriyet döneminde çocuk yetiştirme yurdu olarak kullandı. Günümüzde ise müze otel kavramı içinde 4 dinin ortak yaşam bulduğu butik otel olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tavanları ve 25 metrekare 'den 40 metrekareye kadar değişen kullanım alanları ile bölgenin en özel otelleri arasında yerini alıyor. Mezopotamya ovasına ve Mardin Kalesi'ne hâkim terası ise otelin muhteşem manzarasını tamamlıyor.