Şanlıurfa’da 11 bin yıllık duvar kabartmaları ilgi çekmeye devam ediyor

Şanlıurfa'da, 2021 yılında Sayburç kazılarında bulunan 11 bin yıllık duvar kabartmaları ilgi çekmeye devam ediyor. Neolitik çağ yerleşimi Sayburç'ta, kireçtaşı ana kaya içine açılan dairesel planlı, bir yapı ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 11 metre çapındaki yapının duvarı boyunca yine ana kayadan biçimlendirilmiş yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir seki yer alıyor. 60-70 cm genişliğindeki sekinin ön yüzünde, ana kaya yüzeyine kazınmış kabartma şeklinde beş figür yer alıyor. Figürlerden biri eliyle fallusunu tutan erkek, iki yanında ağızları açık iki leopar, bunların sol kısmında ise elinde yılan tutan bir erkek ve karşısında duran bir boğa yer alıyor.

Vali Şıldak, yerli ve yabancı turistleri bilinen İlk Mitolojik Hikayelerden biri olan Sayburç kabartmalarını görmeye davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Hasan Şıldak;

"Sayburç Kabartmaları

Bilinen ilk mitolojik hikayelerden biri…

Sayburç'ta özel bir yapının içinde bulunan kabartmalar bölgeden bilinen en çarpıcı sahnelerden biridir. Kabartmalar Neolitik insanın sanatsal kabiliyetlerini ve mitolojilerini yansıtıyor.

Bitişik düzende inşa edilmiş 40 kadar konutun açığa çıkarıldığı Sayburç, Şanlıurfa'ya özgü kubbeli yapıların ilk örneklerini temsil ediyor.

Ana kayanın içine oyularak inşa edilen kamusal yapının duvarı boyunca devam eden sekisi, dikilitaş yuvaları ve sekinin ön yüzündeki insan hayvan kabartmaları ilk yerleşik toplulukların sanatta olduğu kadar mimarlık teknolojisindeki gelişmiş düzeyi yansıtıyor.

Konut yapılarının içinde, nişlere yerleştirilmiş insan kafatası ve kemikleri Neolitik Çağın bu aşamasında insanların ölüleriyle aynı mekânı paylaştıklarını kanıtlıyor"