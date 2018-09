55. Uluslararası Antalya Film Festivali başlıyor

Dünya'nın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek, oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün takdim edileceği festivalin açılışı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin, "Everybody Knows / Herkes Biliyor" filmiyle yapılacak.

Bu yılki Onur Ödülleri ise Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verilecek. Türk sinemasına önemli katkılarda bulunAntalyalya Film Forum, bu yıl foruma seçilen 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturacak.

Bu yıl 55. kez Türkiye'den ve dünyadan sinema profesyonellerini ağırlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali, sinemaseverleri 55 filmlik zengin bir programla selamlıyor. 29 Eylül- 5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, iki Oscar ödüllü İranlı Yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows / Herkes Biliyor" filmiyle açılıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Javier Bardem'in paylaştığı sürükleyici bir gerilim filmi olan "Herkes Biliyor", bu yıl Cannes Film Festivali'nin de açılış filmiydi.

Açılış gecesi filmden önce konukları selamlayacak olan Asghar Farhadi, ülkemizde, Gümüş Ayı ödüllü "Elly Hakkında" ve "Bir Ayrılık" ve "Satıcı" gibi filmlerle tanınıyor. Farhadi'nin ülkesinde tartışmalara yol açan "Bir Ayrılık", Oscar'ı kazanan ilk İran filmi olma özelliğine sahip. Geçtiğimiz yıl, The Salesman (Satıcı) ile yabancı dilde en iyi film Oscar'ını ikinci kez kazanan İranlı yönetmen, İspanya'da çektiği son filmi Everbody Knows (Herkes Biliyor)'un Türkiye prömiyeri için Antalya'ya konuk oluyor.

DÜNYANIN KALBİNDEKİ YÖNETMEN FERZAN ÖZPETEK'E YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Sinema kariyerine İtalya'da başlayan, ilk filmi Hamam'la önce Türkiye ve İtalya'da ve ardı ardına yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek de 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin takdim edeceği "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak üzere Festival'de olacak. New York Modern Sanat Müzesi MoMa'nın, retrospektif gösterimi ile şereflendirdiği Türkiyeli ilk yönetmen olan Ferzan Özpetek, Türkiye'de çektiği ''Hamam", "İstanbul Kırmızısı" ve yapımcılığı üstlendiği "Cebimdeki Yabancı" filmlerinin gösteriminden sonra oyuncuları ile birlikte Festival izleyicisinin sorularını cevaplayacak.

FESTİVAL, CEM YILMAZ'I SİNEMASININ 20. YILINDA "YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ" İLE KUTLUYOR.

1998 yılında rol aldığı "Her Şey Güzel Olacak" filmiyle beyaz perdeye sağlam ve emin bir adım atan Cem Yılmaz, sinemada da her şeyin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiş midir bilinmez ama, 20 yıldır senaryo yazarı, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak yaptığı filmlerle zenginleşen sinemamız Cem Yılmaz'la daha da güzel… Festival, son 20 yılda milyonlarca kişi tarafından seyredilen G.O.R.A., Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 14 filmde rol alan, 4 filmde yönetmenlik yapan, pek çok filme senaryo yazarı ve yapımcı olarak da imza atan Cem Yılmaz'a sinema hayatının 20. yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim ediyor.

BELA TARR, ITIR ESEN VE ÖMER VARGI'YA ONUR ÖDÜLÜ

Uluslararası Antalya Film Festivali, 55. Yıl Onur Ödülleri'nden birini Antalya Film Forum kapsamında genç sinemacılarla bir atölye programı ve Ustalık Sınıfı buluşması gerçekleştirecek olan Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr'a veriyor. Sinemasının en belirgin özelliklerini taşıyan 4 önemli filmiyle Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak olan Bela Tarr, ilk uzun metraj filmi olan "Family Nest"i 1979 yılında çekti. 1984'te çektiği "Almanac of Fall" hariç tüm filmlerini monokrom çeken Tarr, plan sekanslarıyla ünlü bir yönetmen.

Bela Tarr'ın 1994'te yönettiği "Satan's Tango" çeşitli eleştirmenler tarafından tarihin en iyi filmleri arasında gösterildi. 2007'de çektiği "The Man from London" ile Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan Tarr, 2011 yapımı "The Turin Horse" ile de Berlin'de Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde Jüri başkanlıkları yapan Tarr, 2013'te yönetmenliği bıraktı ve film yönetmenliğine yönelik eğitimler vermeye başladı. Saraybosna'da film.factory adında kendi film okulunu kuran Tarr, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmeyi sürdürüyor.

Fesitival, Bela Tarr'la birlikte Itır Esen ve Ömer Vargı'ya da bu yıl Onur Ödülü takdim ediyor. Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerinin hüzünlü bakışlı genç kızı, televizyonun unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Itır Esen,1975 yılında başladığı sinema ve televizyon kariyerini, oyunculuğunun yanı sıra senaryo yazarlığı ile sürdürüyor. Yılmaz Güney'den, Şerif Gören'e, asistanlığını yaptığı Erden Kıral'dan Bilge Olgaç'a Türk sinemasının ustalarıyla çalışmış ve Türk sinemasının belleği olan Ömer Vargı ise 74 yılında adım attığı bu dünyaya, sinema ve reklam filmlerinin başarılı yönetmeni olarak adını yazdırdı.

ULUSLARARASI VİZYON

Antalya Film Festivali'nin uluslararası vizyonunun geri dönüşlerini her yıl artan bir verimlilikle almaktan memnun olduklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ülkemiz sinemasının geleceği olan genç kuşak sinemacıların dünya sineması ve sinemacıları ile olan iletişim ağını Antalya'da kurduklarını ifade etti. Türel, küresel kültür içinde, bize ait, bizim olan yerel hikayeleri, dünya sinema endüstrisi ile buluşturabilmenin yolunun, yeni nesil sinemacılarımızı uluslararası dünya ile buluşturabilmekten geçtiğini, Festivalin uluslararası vizyonunu bu yönde geliştirdiklerini ve meyvelerini de almaya başladıklarını ifade etti.

Bu vizyonla, dört yıldır Festival bünyesinde gerçekleştirilen Antalya Film Forum'un destek verdiği genç sinemacıların, ulusal sinemamıza yeni filmler kazandırdıklarını görmekten memnuniyet duyduklarını söyleyen Menderes Türel, bundan böyle bu filmlerin festivalde Türkiye Sineması'nda Yeni Sesler / New Voices in Turkish Cinema bölümünde gösterileceğini sözlerine ekledi.

TEMELLERİ FORUM'DA ATILAN FİLMLER "TÜRKİYE SİNEMASI'NDA YENİ SESLER" BÖLÜMÜNDE

Bu yıldan başlayarak gösterim programına eklenen Türkiye Sineması'nda Yeni Sesler, başta temelleri Forum'da atılarak gerçekleştirilen, pek çoğu ulusal ve uluslararası film festivallerine seçilmiş; ödül almış Türk filmleri olmak üzere Türkiye yapımı filmlerin seçkisinden oluşuyor. Bu yıl bu bölümde, 53.Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Forum bölümünde destek alarak yapımını gerçekleştirmiş olan ve geçtiğimiz yıl İKSV'nin ulusal yarışmasında birincilik ödülünü alan Vuslat Saraçoğlu'nun Borç filmi, 2016 yılında "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü" sahibi Abdurrahman Öner'in "Ay Dede" filmi, 2017 Work in progress bölümü finalisti Taylan Mintaş'ın ''Sessizliğin Kardeşleri'' filmi yer alıyor.

ULUSLARARASI YARIŞMAYA YOĞUN BAŞVURU

3-24 Ağustos tarihleri arasında duyurulan Uluslararası Yarışma bölümüne Türkiye, Rusya, Çin, İran, Lübnan, Ukrayna, Almanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, İspanya, Litvanya, Macaristan, Brezilya, Arjantin başta olmak üzere toplam 26 ülkeden gelen 84 başvurudan yapılan seçkiler de yarışma ve gösterim programlarına dahil edildi.

Antalya Film Forum, 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturuyor.

Uluslararası başarıları ile bilinen yapımcı Zeynep Atakan'ın direktörlüğünü gerçekleştirdiği Antalya Film Forum, 200 başvuru arasından seçtiği 50 projenin dünya profesyonelleri ile geliştirilmesi için bu yıl da verimli bir platform olmayı sürdürüyor. Avrupa'daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtiğimiz 4 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan "Antalya Film Forum" projelere olan maddi desteği artırarak sürdürüyor. Sinemamızın üç dalında da; uzun metraj kurgu, belgesel ve kısa film projelerinin senaryo aşamasından yapım aşamasına (work in progress) ve hatta yapımcılarını arayan projeler bağlamında değerlendirilerek ödüllendirildiği Antalya Film Forum, dört gün boyunca dünya sinema ustalarının söyleşileri, paneller ve Ustalık Sınıfı etkinlikleriyle Festivale katılan izleyiciye zengin bir sinema laboratuvarı sunuyor.

TÜM FİLMLER TÜRKİYE PRÖMİYERİNİ YAPACAK

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Sanat Direktörlüğünü Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı ve uluslararası alanda pek çok başarılı filmin yapımcısı olan Mike Downey, Sanat Danışmanlığını ise Saraybosna Film Festivali Direktörü Mirsad Purivatra üstleniyor.

Türk sinemasını daha ileriye götürmek, nitelikli üretimleri uluslararası bir jüri değerlendirmesine sunmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda birleştirilen uluslararası ve ulusal yarışma programının Artistik Direktörlüğü'nü üstlenen Mike Downey, Antalya halkının "iyinin en iyisini" görmeye layık olduğunu söyledi. Bu yılın seçkisini hazırlarken "dünyanın yaşadığı küresel sorunların yansımalarının en iyi görüldüğü sanat alanının sinema olduğu gerçeğinden hareketle, bu yıl filmlerde nerdeyse ortak bir tema olarak kendini gösteren göç, mültecilik ve ötekileştirme konularını işleyen film seçkisinden yola çıktıklarını'' ifade eden Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin çerçevesini de "insan" odaklı olarak çizdiklerini belirtti. Bu bağlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak sorunları tema alan hikayeleri "Çağdaş Masallar" alt başlığıyla sinemaseverlere sunacak olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışmalı bölümde dünya ve Türk sinemasından oluşan bir seçki ağırlayacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak.

BİR FESTİVAL KLASİĞİ: KORTEJ

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin adıyla özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, bu yıl da yerli yabancı seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak.

Cam Piramit önünden başlayacak kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.

6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araç yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, 2 saat süresince Antalya'da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek.

SİNEMA ÇOCUKLARLA GÜZEL

Festivali çocuklar için en güzel kılan, sinemayı ayaklarına kadar getiren Festival TIR'larıdır mutlaka. Festivalden bir hafta önce Doğu ve Batı istikametinde belirlenmiş noktalara seyahat edecek 2 tam sinema donanımlı Festival TIR'ı, okul ve parklarda toplam 12 mecrada çocuklar ve ailelerle buluşarak onları dünya sinemasının çocuk kahramanlarıyla tanıştıracak.

FESTİVAL MEKANLARI:

55. Uluslararası Antalya Film Festivali, gelenekselleşmiş mekanı olan Cam Piramit ve AKM alanının içinde yer aldığı Festival Vadisi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl ilk kez Konyaaltı Sahil Park'ta yer alan açık hava gösterim alanının da programa dahil edildiği festivalde, 2 kapalı ve 1 açık hava olmak üzere 3 mekanda gösterimler gerçekleşecek.

SPONSORLAR:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Medya Sponsoru Turkuvaz Medya, Ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları, İletişim Sponsoru Turkcell ve Teknoloji Sponsoru Vestel olacak. TRT desteğiyle Kurmaca Pitching Platformunda genç sinemacılara verilecek TRT Proje Geliştirme Ödülü, Antalya Film Forum özel ödülleri arasında yer alacak.