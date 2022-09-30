Video Aldatmak Aldatmak 2. Bölüm full izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle | VİDEO (29 Eylül 2022) | Video
Aldatmak 2. Bölüm full izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle | VİDEO (29 Eylül 2022) | Video

Aldatmak 2. Bölüm full izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle | VİDEO (29 Eylül 2022) | Video

29.09.2022 | 23:56

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ATV ekranlarının iddialı dizi projesi Aldatmak 2. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Vahide Perçin ve Ercan Kesal’ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde, uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapar. Dizinin son bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen seyirciler ise Aldatmak 2. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, ATV ile Aldatmak 2. Bölüm full izle!

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ATV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan yeni dizisi Aldatmak, 29 Eylül Perşembe akşamı 2. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin son bölümünü kaçıran veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak 2. bölüm full izle linki için araştırmalar yapıyor. Aldatmak son bölüm izle ekranı, ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Aldatmak 2. bölüm full kesintisiz tek parça izle!

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