Ateş Kuşları’nda şok yüzleşme! Ateş Kuşları, Barbaros’un polis olduğunu öğrendi | Video

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 11. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda, Komiser Barbaros Tunalı ile Ateş Kuşları, Çocuk Şube’de yüzleşti;, sırlar bir bir ortaya çıktı.