Video Ateş Kuşları Barbaros ilk ve son kez ‘baba’ dedi!
Barbaros ilk ve son kez ‘baba’ dedi!

Barbaros ilk ve son kez ‘baba’ dedi!

19.01.2024 | 22:33

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 39. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Çatal’ın ölümü bölümde damga vurdu.

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