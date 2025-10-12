Aynadaki Yabancı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Aynadaki Yabancı’nın dün yayınlanan yeni bölümü izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Defne’nin (Azra) Emirhan Karaaslan’ın metresi olduğunu düşünmesiyle gelişen olaylar, izleyicilere merak dolu anlar yaşattı. Barış’ın Defne’nin aslında Azra Karaaslan olduğunu öğrenmesiyle ise bölümdeki gerilim ve heyecan giderek arttı. Leyla ve Defne arasındaki güçlü bağ, anne ile çocuk arasındaki sevginin ne olursa olsun kırılmayacağını hatırlatarak izleyicilerin kalbine dokundu.