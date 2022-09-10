Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı! @Ben Bu Cihana Sığmazam

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan dizinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı ATV'nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte aksiyon ve macere sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan dizinin yayın tarihi belli oldu. Kaynarca'nın Cezayir adlı bir askeri canlandırdığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ATV'de!