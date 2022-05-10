Video Destan Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video
Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video

Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video

10.05.2022 | 21:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video 00:58
Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video 10.05.2022 | 21:50
Destan 22.bölüm fragmanı izle: Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir! 00:30
Destan 22.bölüm fragmanı izle: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" 10.05.2022 | 16:17
Destan 22. bölüm 2. fragmanı... Destan’ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 00:30
Destan 22. bölüm 2. fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 09.05.2022 | 22:02
Destan 22. bölüm fragmanı... Destan’ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 00:30
Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
Destan 21. bölüm full izle! ATV ile Destan son bölüm tamamı kesintisiz tek parça izle! | VİDEO 00:49
Destan 21. bölüm full izle! ATV ile Destan son bölüm tamamı kesintisiz tek parça izle! | VİDEO 27.04.2022 | 09:05
Dağı yok eden ve Ulu Ece’nin sonunu hazırlayacak olan aldakçıbaşını Akkız ve Temur ellerinden kaçırdılar | Video 00:59
Dağı yok eden ve Ulu Ece’nin sonunu hazırlayacak olan aldakçıbaşını Akkız ve Temur ellerinden kaçırdılar | Video 26.04.2022 | 22:47
Alpagu Han Akkız ve Temur’u ordusuna komutan Batuga’yı ise başbuğ yaptı | Video 00:59
Alpagu Han Akkız ve Temur’u ordusuna komutan Batuga’yı ise başbuğ yaptı | Video 26.04.2022 | 21:58
Destan 21. bölüm 2. fragmanı... Destan’ın yeni bölümünden ilk kareler! | Video 00:30
Destan 21. bölüm 2. fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler! | Video 25.04.2022 | 20:53
Destan 20. Bölüm izle: Destan son bölüm FULL TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE ATV’de! VİDEO 00:59
Destan 20. Bölüm izle: Destan son bölüm FULL TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE ATV’de! VİDEO 20.04.2022 | 14:34
Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video 00:58
Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video 20.04.2022 | 00:03
Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan? | Video 00:57
"Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?" | Video 19.04.2022 | 22:29
Mei Jin’in şeytani oyunu | Video 00:52
Mei Jin’in şeytani oyunu | Video 19.04.2022 | 22:01
Destan 20.bölüm fragmanı izle: ‘’Bir kağan olarak başım dik ama bir baba olarak başım eğik!’’ 00:30
Destan 20.bölüm fragmanı izle: ‘’Bir kağan olarak başım dik ama bir baba olarak başım eğik!'' 19.04.2022 | 15:10
Destan 20. bölüm fragmanı... Destan’In yeni bölümünden ilk kareler | Video 00:30
Destan 20. bölüm fragmanı... Destan'In yeni bölümünden ilk kareler | Video 15.04.2022 | 19:58
Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır! Alpagu Han: “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün” | Video 00:59
Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır! Alpagu Han: “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün” | Video 12.04.2022 | 23:27
Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video 00:59
Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video 12.04.2022 | 22:40
Destan 19. bölüm 2. fragmanı... Destan’ın yeni bölümünden yeni görüntüler | Video 00:30
Destan 19. bölüm 2. fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden yeni görüntüler | Video 11.04.2022 | 23:03
Destan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı Batuga’ya bir şey olmuş! | Video 00:49
Destan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Batuga'ya bir şey olmuş!" | Video 10.04.2022 | 10:04
Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan’ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 00:30
Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 08.04.2022 | 21:11
Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 00:59
Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 22’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 22’nci bölümüne Batuga, Akkız, Mei Jin ve Temur’un Ulu Ece ve Kaya’ya bütün yaptıkları hainlik ve kötülükleri itiraf ettirip gerçekleri aydınlatmaları damga vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA