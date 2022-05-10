Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video
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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 22’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 22’nci bölümüne Batuga, Akkız, Mei Jin ve Temur’un Ulu Ece ve Kaya’ya bütün yaptıkları hainlik ve kötülükleri itiraf ettirip gerçekleri aydınlatmaları damga vurdu.