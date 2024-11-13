Video Dünya ABD Savunma Bakanlığı, Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı | Video
ABD Savunma Bakanlığı, Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı | Video

ABD Savunma Bakanlığı, Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı | Video

13.11.2024 | 08:40

Yemen'deki İran destekli Husilerin iki ABD savaş gemisine saldırdığını doğrulayan ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların önlendiğini açıkladı. Gemilerde hasar meydana gelmediği ve hiçbir personelin zarar görmediği bildirildi.

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ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ABD savaş gemilerine yönelik son saldırılarını doğruladı. Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçerken iki ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, saldırılarda en az 8 adet insansız hava aracı (İHA), 5 adet gemisavar balistik füzesi ve 3 adet gemisavar seyir füzesi kullanıldığı bilgisini paylaştı. Saldırıların başarılı bir şekilde önlendiğini ve gemilerde hasar meydana gelmediğini kaydeden Ryder, hiçbir personelin zarar görmediğini ifade etti. Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik herhangi bir saldırıdan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD ORDUSU: "HUSİLERE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARI DESTEKLİYORUZ"
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan bir savaş uçağının görüntüsünü paylaşarak, "CENTCOM'un kendi sorumluluk alanında İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonları desteklediğini" açıkladı.

HUSİLER ABD GEMİLERİNİN HEDEF ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un Umman Denizi'nde seyir füzeleri ve İHA'lar ile hedef alındığını açıklamıştı. Ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD'ye ait iki savaş gemisinin balistik füzeler ve İHA'lar ile hedef alındığı belirtilmişti. Söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağı kaydedilmişti.

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