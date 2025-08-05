Video Dünya ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video
ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video

ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video

05.08.2025 | 11:43

ABD’nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 13 kişi dumandan zehirlendi. Alevler arasında kalan yolcular panik dolu anlar yaşadı.

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ABD'nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. New York ve New Jersey Liman İdaresi yetkilileri, yangının yerel saatle dün 06.15 sıralarında çıktığını aktardı. Alevlerin ilk olarak New Jersey'nin Jersey City kentindeki Newport İstasyonu'nda yükseldiğini kaydeden yetkililer, New York ve New Jersey'deki çok sayıda hızlı bir transit sistemi olan PATH tren hatlarının yaklaşık 5 saat askıya askıya alındığını bildirdi. 13 kişinin dumandan zehirlendiği ve 9'unun tedavi için hastaneye kaldırıldığı yangının başladığı sıralarda, çok sayıda yolcunun vagonlarda mahsur kalması sonucu panik yaşandı. Görgü tanıkları, vagonların kapısının açılmasıyla yolcuların panikle kaçmaya çalıştığını söyleyerek zaman zaman patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

Yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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