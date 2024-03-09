Video Dünya ABD'de Boeing 737 MAX uçağı inişte pistten çıktı! | Video
ABD'de Boeing 737 MAX uçağı inişte pistten çıktı! | Video

ABD'de Boeing 737 MAX uçağı inişte pistten çıktı! | Video

09.03.2024 | 14:19

United Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX, Houston, Teksas'a indikten sonra iniş takımları çöktü. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

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