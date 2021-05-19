ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki otizmli çocuk panik yarattı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizmli çocuk korkuttu. Minnesota polisinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda, banda çıkan 9 yaşındaki otizm hastası çocuğun şans eseri yara almadığı ifade edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun,ve x-ray cihazına girdiği görülüyor. Bagaj bandında yaklaşık 10 dk boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.