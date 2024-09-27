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ABD'de Helene Kasırgası karaya çıktı: 3 ölü

ABD'de Helene Kasırgası karaya çıktı: 3 ölü

27.09.2024 | 14:22

ABD'de karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle Florida eyaletinde 1, Georgia eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. 4 eyalette 2 milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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ABD'nin Florida eyaletini Helene Kasırgası vurdu. Saatte 225 kilometre hızla esen rüzgarlarla Florida'nın Big Bend bölgesine kategori 4 seviyesinde ulaşan kasırga, şiddetli yağış ve sele yol açtı. Yollar, evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Florida Valisi Ron DeSantis, bir tabelanın otoyoldaki aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Helen Kasırgası, Florida'nın ardından komşu Georgia eyaletine yöneldi. Wheeler County'de şiddetli fırtınanın bir mobil evi devirmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Kasırga nedeniyle Florida'da 1.3 milyondan fazla ev ve iş yeri, Georgia'da 460 bin, Güney Carolina'da 67 bin, Kuzey Carolina'da ise 20 bin hane elektriksiz kaldı.

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