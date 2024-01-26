Video Dünya ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video
ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video

ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video

26.01.2024 | 16:00

Sanatçı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in, ABD'de motosiklet kazasında yaşamını yitiren uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'in (31) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Elon Musk'un sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan Tokbey, son yolculuğuna uğurlandı.

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan kıdemli fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Otopsi ve hukuki işlemlerin ardından Tokbey'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Tokbey, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye annesi, eski manken ve sanatçı Hülya Yiğitalp, iş insanı babası Rifat Tokbey, kardeşleri Fırat ve Asya Tokbey ile çok sayıda kişi katıldı. Tokbey'in ailesi, cenazede güçlükle ayakta durup, birbirlerine ve yakınlarına sarıldı. Hülya Yiğitalp, Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun tabutuna dokunup ağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan, ABD'de devam eden soruşturmada Tokbey'in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey'e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor.

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