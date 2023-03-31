ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar alev aldı | Video 31.03.2023 | 08:37 ABD'nin Minnesota eyaletinde bir yük treninin raydan çıkmasının ardından 4 vagon alev aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Raymond kenti yakınlarında bir yük treni raydan çıktı. Etanol ve mısır şurubu bulunduğu tespit edilen 22 vagondan 4'ü kazanın etkisiyle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, bölge halkı tahliye edildi. Gidecek yeri olmayan bölge sakinleri için ise Prinsburg'ta bulunan bir okul acil toplanma noktası haline getirildi. BNSF Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 01.02'de meydana gelen kazada yaralanan olmadığı kaydedildi. Minnesota Valisi Tim Walz, "Devlet toplumun sağlığını ve güvenliğini korumaya hazır" dedi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise kazanın nedenine ilişkin güvenlik soruşturması başlattı.