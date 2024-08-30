Alman televizyon kanalında skandal! Büyük tepki topladı: Filistin'in adını anmadılar... | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreninde Alman Devlet Televizyonu ZDF skandala imza attı. 183 ülkeden, 4 binden fazla sporcusunun katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları geçit töreninde Alman spiker, Filistinli sporcuların geçişi sırasında suskunluğa bürünerek Filistin'i anons etmedi. Tüm dünyanın gözleri önünde zulme uğrayan Filistin'i görmezden gelen Alman spiker sosyal medyada büyük tepki topladı.
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