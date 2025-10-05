Video Dünya Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video
05.10.2025 | 08:57

Almanya'da yeni kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin dün ve Perşembe akşamı Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde tespit edilen dronların yol açtığı tehdit ve alınacak önlemlere odaklanacağı öne sürülürken, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ülkede artan dron ihlallerine karşı ortak savunma merkezi kurulacağını açıkladı.

Almanya, son 48 saat içinde Münih Havalimanı başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde tespit edilen dron tehdidine karşı alarm durumuna geçti. Havalimanları, askeri tesisler ve kritik altyapılar yakınlarında artan dron hareketliliği sonrası oluşan tehdit, 28 Ağustos'ta resmen kurulan ve ülkenin savunma ve güvenliğine ilişkin kritik kararların alınacağı Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısının ana gündemi olacak. Alman medyasında yer alan haberlere göre Ulusal Güvenlik Konseyi bu ay içinde yapacağı toplantıda Almanya'nın iç ve dış istihbarat birimlerinin hazırlayacağı raporu ve alınacak önlemleri görüşecek.

ALMANYA DRONLARA KARŞI SAVUNMA MERKEZİ KURACAK
Münih kentinde gerçekleştirilen göç ve Avrupa sınırlarının güvenliğine ilişkin bir toplantının ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, artan dron tehditleri nedeniyle Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron ihlallerine karşı savunma birimi kurulacağını duyurdu. Dobrindt, federal polis, gümrük ve eyalet yetkililerinin yetenek ve sorumluluklarını geliştirmek, birimler arası iletişimi ve analiz yeteneğini güçlendirmek istediklerini belirterek, "Bu nedenle, ortak dron savunma merkezi kurulacak. Bu artan tehdidi sürekli takip etmek için hava güvenliği yasasını değiştireceğiz. Bu yasayla Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) resmi olarak müdahale edebilmesinin de önünü açacağız. Çünkü çok yüksek irtifalarda uçan dronlar ile mücadelede Bundeswehr'in yardımı gerekli olabilir. Bu nedenle bunun mümkün olması için yasal çerçeve koşullarını oluşturmak gerekir" dedi.

"BU DURUM KASITLI BİR PROVOKASYONUN PARÇASI"
Dobrindt, "Casusluk ve sabotaj yoluyla insansız hava araçlarının oluşturduğu karma tehdit, sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da gündeminde. Komşu ülkelerimizde de dron ihlallerinin sıklığı artıyor. Her dron tespiti otomatik olarak bir tehdit değildir. Yabancı güçler tarafından başlatılmış ve kontrol ediliyor olsa bile bu durum kasıtlı bir provokasyonun parçasıdır. Yine de tehdidin daha da artacağını dikkate almalıyız. Benim için önemli olan dronları tespit etmek, hava sahasını savunmak ve dronları yakalamaktır. Buna elbette bu unsurları vurmak da dahildir" diye konuştu.

MÜNİH HAVALİMANI'NA ALMAN ORDUSUNDAN GÜVENLİK DESTEĞİ
Ayrıca, Almanya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Dairesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman ordusunun 2 ve 3 Ekim akşamları üzerinde dronlar tespit edilen Münih Havalimanı'nda güvenlik sağlanması için devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, dün akşamdan bu yana Bundeswehr'in dron tehditlerine karşı havalimanı ve eyalet güvenlik birimlerine destek sağlandığı bildirildi. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı da Alman ordusunun idari yardım talebi kapsamında destek verdiğini açıkladı.

