Assange’ın ABD’ye iade talebine İngiltere'den ret | Video
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ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkaran WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar açıklandı.Edinilen son dakika haber göre; İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.