Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi! "Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlıyız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyarken Türkiye'nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
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