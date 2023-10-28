BBC muhabirinin sorusu Hamas sözcüsünü kızdırdı! Mikrofonu fırlatıp röportajı kesti | Video

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Hamas'ın sözcülerinden Gazi Hamad ile röportaj yaptı. BBC muhabirinin taraflı sorusuna sinirlenen Hamad, mikrofonu fırlatıp röportajı terk etti.