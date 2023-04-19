BM’den ABD’ye nota | Video 19.04.2023 | 12:56 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin izlendiğine dair bilgilerin yer alması nedeniyle ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine nota verildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), ABD'ye nota verdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında, gizli belgelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin izlendiğine dair bilgilerin yer alması nedeniyle ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine nota verildiğini bildirdi. Dujarric, "Genel Sekreter ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin, ABD tarafından dinlenmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ev sahibi ülkeye resmi olarak bildirdik. Bu tür eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nda ve BM Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmesi'nde sıralanan ABD'nin yükümlülükleriyle tutarsız olduğunu açıkça belirttik" dedi. Sızdırılan belgelerde, ABD'nin BM Genel Sekreteri Guterres ve yardımcısını yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği görülmüştü.