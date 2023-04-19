BM’den ABD’ye nota | Video
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin izlendiğine dair bilgilerin yer alması nedeniyle ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine nota verildiğini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
01:01
BM’den ABD’ye nota | Video 19.04.2023 | 12:56
05:13
İran'ın antik şehri: Hasanlu Tepesi | Video 19.04.2023 | 12:56
00:53
01:50
01:23
ABD'de otopark çöktü! Ölü ve yaralılar var | Video 19.04.2023 | 09:31
02:13
Irak'ta sokak köpekleri çocuğa saldırdı | Video 18.04.2023 | 16:31
00:46
Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video 18.04.2023 | 13:25
06:27
04:54
01:41
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video 18.04.2023 | 12:24
00:44
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 18.04.2023 | 10:27
02:43
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 17.04.2023 | 14:11
01:21
İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 12:59
02:30
İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi | Video 17.04.2023 | 12:53
01:13
Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü | Video 17.04.2023 | 12:14
00:51
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 17.04.2023 | 10:57
00:14
00:07
00:40
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 16.04.2023 | 11:28