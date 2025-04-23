Video Dünya Çin'de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video
Çin'de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video

Çin'de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video

23.04.2025 | 16:05

Çin'in başkenti Pekin'deki bir köprüde çıkan yangının ardından çökme meydana geldi.

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Çin'in başkenti Pekin'in Shunyi bölgesindeki Chaobai Nehri'nin üzerindeki köprüde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından köprünün bir bölümü çöktü. Pekin Belediyesi Ulaştırma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, köprüde hasar meydana geldiği, can kaybı ise olmadığı ifade edildi. Köprüye erişimin her iki yönde de kapatıldığı aktarıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bir görgü tanığı, yerel saatle 04.00 civarında köprünün yakınında balık tuttuğu sırada köprünün ışıkların aniden söndüğünü söyledi. Yaklaşık 40 dakika sonra, köprünün altından duman çıkmaya başladı. Tanık, kısa bir süre sonra acil servislere yangın ihbarında bulunduğunu söyledi.

Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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