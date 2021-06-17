Video Dünya Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video

Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video

Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video
17.06.2021 | 12:22

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Dünya Bankası, El Salvador’un Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılması noktasında yardım talebini reddetti.

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El Salvador geçtiğimiz günlerde kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılması onaylamıştı. Yasla para birimi olarak Bitcoin'e geçen El Salvador, Dünya Bankası'ndan Bitcoin'i ekonomisine entegre etme konusunda yardım talep etti. Şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası, El Savador'un talebini reddetti. Dünya Bankası'nın ret kararı, ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceği son tarihe kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, El Salvador'a şeffaflık ve süreç noktasında gerekli desteğin verilebileceği aktarıldı.

Dünya Bankası'na yardım talebinde bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmelerin başarılı geçtiğini dile getiren Bakan Zelaya, IMF'nın Bitcoin'in uygulanmasına karşı olmadığını sözlerine ekledi. Ancak IMF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada El Salvador'un Bitcoin'i benimsemesiyle "makroekonomik, finansal ve yasal sorunlar" olabileceğini bildirmişti.

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