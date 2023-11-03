El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları imha etti | Video 03.11.2023 | 09:23 Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha ettiği yeni görüntüleri paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı ve diğer bir üyenin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu görüldü. İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.