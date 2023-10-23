Filistinli çocukların yürek burkan oyunu! "Şehitçilik!" | Video

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum Filistinlilere saldırıları giderek artıyor. Hastane, okul, cami demeden sivil, kadın, çocuk ayırt etmeden binlerce kişiyi öldüren İsrail, hayatta kalabilen çocukların da hayatlarını alt-üst etti. Filistinli çocukların kendi aralarında bir arkadaşlarını sedyedeymiş gibi taşıyıp "Şehitçilik" oynaması, izleyenlerin yüreklerini burktu.