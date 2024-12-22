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Güney Kore, 3’üncü yerli casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video

Güney Kore, 3’üncü yerli casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video

22.12.2024 | 08:33

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin 3’üncü yerli casus uydusunun başarıyla yörüngeye gönderildiğini açıkladı.

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Güney Kore'den, balistik füze ve nükleer silah programını sürdüren Kuzey Kore'ye karşı yeni bir savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 3'üncü yerli casus uydusunun başarıyla yörüngeye gönderildiği bildirildi. Uyduyu taşıyan SpaceX'e ait Falcon-9 roketinin Kore saati ile 08.34'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandığı belirtilen açıklamada, saat 11.30 dolaylarında ise uydunun yer istasyonuyla iletişim kurmayı başardığı kaydedildi. "İleride yeni casus uyduları yörüngeye göndererek ordumuzun bağımsız gözetleme yeteneklerini güçlendirmek için çabalayacağız" denilen açıklamada, son fırlatmanın Kuzey Kore kaynaklı güvenlik risklerinin daha doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayacağı vurgulandı. Daha önce büyük ölçüde ABD'nin sağladığı uydu görüntülerini kullanan Güney Kore'nin, 2025'e kadar yörüngeye 5 yerli casus uydu göndermeyi hedeflediği biliniyor.
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