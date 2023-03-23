Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video
Peru’da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arayan polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.
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