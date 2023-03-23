Video Dünya Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video

Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video

23.03.2023 | 16:28

Peru’da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arayan polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Latin Amerika ülkesi Peru'da etkili olan Yaku Fırtınası nedeniyle şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana gelmiş, en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Lima'ya bağlı San Martn de Porres semtinden geçen Rimac Nehri kıyısındaki bir evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arama k üzere güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü. Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.

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